شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء السياحة ومواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3.7%، أعقبه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 2.7%، 2.5%، على التوالي، وصعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات بنسبة 1.5%، 1.3%، على التوالي، وزاد قطاعا الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%.

وقفزت قطاعات البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، 0.5%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاعات خدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعا السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 0.5%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 6.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.8 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.26%، والعرب على 4.74%، واستحوذت المؤسسات على 30.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.8 مليار جنيه، 54.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، 67.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 38821 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13719 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 8245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11504 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3253 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 8671 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1815 نقطة.