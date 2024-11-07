شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفض بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وأعلن البنك المركزي البريطاني خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إلى مستوى 4.75 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وبحسب موقع سكاى نيوز، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 8-1 لصالح قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 4.75 بالمئة.

ويمثل هذا ثاني خفض للفائدة هذا العام، بعد أن بدأ المركزي البريطاني دورة التيسير في أغسطس.

وأشار صناع السياسات إلى استمرار تراجع التضخم في التأثير على قرارهم، مضيفين أنه يمكن توقع المزيد من التخفيضات في الفائدة إذا ظل نمو الأسعار مستقراً.

ومع ذلك، قال البنك إنه يتوقع الآن ارتفاع التضخم قليلاً في عام 2025، إلى حوالي 2.75 بالمئة، قبل أن يتراجع إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.