شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار فيات تيبو مانيوال سيدان بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الشركة المالكة لوكالة علامة فيات الإيطالية في مصر عن سعر السيارة "فيات تيبو" مانيوال والتي سجلت حوالي 724.9 ألف جنيه.

وعن أبرز مواصفات السيارة فقد جاءت بمواصفات عدة لتكون الأعلى في فئاتها وبسعر سوف يتناسب مع أكبر عدد من المستهلكين، حيث تمتاز بسعة محرك 1400 لتر وبعزم 95 حصان وسعة خزان الوقود (45 لتراً) مما يجعلها اقتصادية في استهلاك الوقود خاصةً مع تزايد أسعار البنزين، وناقل للحركة 6 سرعات كما حصلت السيارة على واجهة أمامية مميزة التصميم، وجهّزت بمصابيح ضبابية وأخرى تعمل بتقنيات LED أمامية وخلفي.

كما زودت بجنوط رياضية للإطارات مقاس 16 لضمان الثبات الأقوى على الطريق، أما واجهة الشبكة الأمامية للسيارة يتوسطها علامة فيات الجديدة، لتضيف جمالاً على شكلها الإنسيابي، وصممت مقصورة المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية، إذ حصلت على مقاعد مريحة مخصصة لـ 4 ركاب مع شاشة تعمل بنظامي “اندرويد” و“أبل” وإمكانية ضبط تكييف الهواء أوتوماتيكياً بالإضافة إلى عجلة قيادة من الجلد الطبيعى ومتعددة الوظائف مع نظام مثبت للسرعة، وشاشة عدادات رقمية (ديجيتال).

أما بالنسبة لوسائل الأمان والسلامة فبها نظام غلق مركزى للأبواب وتم تجهيز السيارة من الداخل ب6 وسائد هوائية ونظام فرامل مانع للانزلاق وبرنامج تدعيمها بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني وكاميرا وحساسات ركن خلفية.

ومن جانبه قال المهندس عماد حلمي الرئيس التنفيذى لشركة داينامكس الوكيل الحصرى للعلامة الإيطالية فيات” أن إعادة طرح تيبو مانيوال سيدان في الأسواق يأتي تماشياً مع رغبات العملاء في قيادة سيارات ذات الناقل اليدوي والمجهزة بمعايير وتقنيات متطورة وحديثة.

وأضاف حلمي “وفقاً لتحليل السوق فإن هناك طلباً متزايداً على السيارات ذات ناقل الحركة اليدوي (الفيتيس المانيوال) لما يمنحه للسائق من شعور خاص بالسيطرة على السيارة ويعزز تجربة القيادة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن النقلة التي ستحدثها تيبو مانيوال سيدان في عالم القيادة تأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تعنى بتوفير ما يتناسب مع السوق وما وصلت إليه صناعة السيارات في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن طرح تيبو مانيوال سيدان يأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على سيارات فيات ليس في مصر فقط بل عالمياً نظراً لما تتمتع به سيارات العلامة الإيطالية من إمكانيات تكنولوجية متقدمة وخصائص داخلية متطورة بالإضافة إلى عوامل الأمن والسلامة المرتفعة و السعر التنافسي.