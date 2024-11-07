شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة تنظم ندوة لطلبة الجامعات بجنوب سيناء للتعريف بخدمات المنصة الموحدة والان مع تفاصيل الخبر

نظم فريق عمل الإدارة العامة للخدمات الذكية وجودة الخدمات وأسعاد المتعاملين والعاملين بقطاع كهرباء جنوب سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة، ندوة تثقيفية لطلبة جامعة الملك سلمان بمدينة الطور بجنوب سيناء عن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ونشر ثقافة التعامل مع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية ، وذلك في إطار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة للتنمية البشرية".

وتم توزيع المطبوعات الخاصة بترشيد الطاقة وكذلك تطبيق واصل ومبادرة عزم لذوي الهمم وكذلك ال QR الموحد لخدمات شركة القناة لتوزيع الكهرباء لسهولة التواصل مع العملاء وعرض مواقع مراكز الخدمة وتطبيقات الخدمات وقنوات الخدمات على الواتس آب والتليجرام والتى من خلالهم يتم شرح الخدمات بأكثر من طريقه ومنها لغة الاشارة، علاوة على زيارة مدرسة الأمل للتربية الفكرية بمدينة الطور بجنوب سيناء وتقديم شرح عن طريق مجموعة العمل من شركة القناة المختصين بلغة الاشارة عن مبادرة عزم وتطبيق واصل للصم وضعاف السمع وطريقة تقديم الشكاوى عبر التطبيق والتعامل مع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

