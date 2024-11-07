شكرا لقرائتكم خبر عن 75.18 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا في التعاملات المبكرة، بعد موجة البيع التي أثارتها الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تغلبت المخاطر التي تهدّد إمدادات النفط بسبب رئاسة دونالد ترامب والإعصار رافائيل على قوة الدولار وارتفاع المخزونات.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا ما يعادل 0.35% ليصل إلى 75.18 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.22% ليبلغ 71.85 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأدى انتخاب ترامب في البداية إلى موجة بيع دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض أكثر من دولارين مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2022.

من جهة أخرى ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية يوم أمس الأربعاء إلى 2,1 مليون برميل ليصل إلى 427.7 مليون في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر، مقارنة بالتوقعات بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.