شكرا لقرائتكم خبر عن بدوى يلتقى رئيس S&P Global لبحث التعاون فى دراسات صناعة البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور دانييل يرجين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة S&P Global بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد حازم، بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة سالم رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.

وتناول اللقاء التعاون الممتد بين وزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العالمية فيما يتعلق بالدراسات اللازمة لصناعة البترول والغاز وخفض الانبعاثات والتحول الطاقي، وكذلك تنظيم الفعاليات المتعلقة بالطاقة في مصر وأخرها منتدى القاهرة للطاقة 2024 (Cairo Energy Forum 2024) والذي ساهم في عرض رؤية متكاملة لتطورات أسواق الطاقة العالمية، ومستقبل أسواق البترول، والتوازن بين العرض والطلب.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون المستقبلية في ضوء أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الحالية وفي مقدمتها زيادة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من أصول قطاع البترول المصري والبنية التحتية الحالية لزيادة القيمة المضافة لموارد الطاقة.



ومن جانبه أشاد دانييل يرجين بالتعاون الممتد والمثمر مع قطاع البترول المصري والذي أسفر عن العديد من الدراسات والفعاليات التي تخدم نتائجها صناعة البترول والغاز في مصر علي المستوى الإقليمي والدولي، وأعرب عن التزام المؤسسة بدعم خطط وأولويات قطاع البترول المصري .