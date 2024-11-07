شكرا لقرائتكم خبر عن 12.5 % زيادة فى القروض الاستثمـارية قصيرة الأجل الممنـوحة للمـزارعين 2022 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام) 2022 / 2023 (ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

بلــغ عــــدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة 5993 جمعيــة عــام) 2022 / 2023 ( و تحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4450 جمعيـة بنسـبة 74.3٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعــى 761 جمعـيـة بنـسـبـة 12.7 ٪ ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصلحة 680 جمعية بنسبة 11.3 ٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 102 جمعية بنسـبة 1.7 ٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.



القروض الاستثمارية (القصيرة ، المتوسطة ، الطويلـة) الأجــل:

بلــغ أجمــالي القروض الاستثمـــارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعــات الزراعيــة 16.1 مليـــار جنيــه عــام( 2022 / 2023 ) مقـــابـل 22.4 مليـار جنيــه عـــام(2021/2022 ) بانخفاض قدره 28.2٪ موزعة كالتالي:

بلغـــت القــروض قصيـرة الأجــل 11.1مليـــار جنيــــه عــام 2022 / 2023 مقـابل 9.9 مليـار جـنيـه عـــــام ( 2021 / 2022 )بنسبة زيادة 12.5٪. وذلك نتيجـة لمنح قروض جديدة (وسائل نقل وانتقال – تنمية ريفية ) .



بلـغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 2.0 مليـار جنيــه عــــام) 2022 / 2023 (مقـابــل 8.5 مليــار جنيــه عــام) 2021 / 2022( بانخفاض قدره 76.5٪ وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بقيمة 4.2 مليار جـنيـــه.

كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل 3.0 مليار جنيـه عـام (2022 / 2023) مقابـل 4.0 مليار جنيه عــام (2021/ 2022) بانخفاض قدره 26.0% نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بقيمة 312 مليون جـنيـــه ، وعدم منح قروض بضمان ودائع لمختلف الاغراض هذا العام .