شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط تداولات 3.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 31256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 38807 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 13721 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 8248 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 11516 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 3253 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 8589 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي تعليم لخدمات الإدارة، ومستشفى كليوباترا، المصدرة لعدد 216.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.9 مليار جنيه للأولى، ولعدد 1.7 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون جنيه للثانية، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وأعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.475 مليون وثيقة بدلا من 3.465 مليون وثيقة.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 5500 سهم، واشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 2000 سهم، فيما باغ مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، واودن للاستثمارات المالية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 5 آلاف سهم، 2 مليون سهم، 7.7 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي.

وباع مساهم رئيسي بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 125 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.2 مليون سهم.

وفي سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بلغت 117 ألف دولار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 323 ألف دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 136%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.7 مليون دولار مقارنة مع 208.8 ألف دولار بنسبة نمو 738%.

وحققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات بلغت 279.3 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 248.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 12%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.5 مليون جنيه مقارنة مع 22.1 مليون جنيه خسائر بنسبة نمو 124.8%.

وحققت شركة دلتا للطباعة والتغليف، مبيعات بلغت 577.3 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 312 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 60.4 مليون جنيه مقارنة مع 16.8 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، موافقة مجلس الإدارة المبدئية على عرض الشراء المقدم من شركة كليفر هولدينج ليمتيد (كليفر هولدينج) للاستحواذ على عدد 59.4 مليون سهم تمثل نسبة 98.99% من رأس مال شركة كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية بشرط موافقة البنك المركزي والجهات الرقابية على العرض المقدم، والانتهاء من دراسة القيمة العادلة، وتعيين شركة برايم كابيتال لإعداد القيمة العادلة.