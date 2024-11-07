غرفة شركات السياحة: بدء تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى

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القاهرة - سامية سيد - الغرفة تناشد المواطنين التقدم الي شركات السياحة مباشرة والبعد عن الوسطاء والسماسرة

بدأت شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي للموسم الجديد , يستمر تلقي الطلبات حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي وتتلقى الشركات طلبات الحج بمستوياته الثلاث " الاقتصادي والبري والخمس نجوم " وذلك إستعداد لصدور الضوابط المنظمة للحج السياحي من قبل وزارة السياحة والآثار بعد اعتمادها من السيد الوزير للبدء في إجراءات الحج طبقا للضوابط المنتظرة .

وتم السماح بتلقي طلبات الحج السياحي للشركات التي قامت بسداد الرسوم المحددة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض) ، حيث تقوم الشركة المسددة لتلك الرسوم برفع إيصال السداد إلى وزارة السياحة والآثار مرفقا به طلب الشركة لتنظيم الحج هذا العام وبعدها يحق للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج بمستوياته الثلاث .

وتوجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بنصيحة إلى جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالتقدم مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشر بكافة المدن والمحافظات وناشدتهم بضرورة البعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرض هؤلاء المواطنين للنصب وضياع حقوقهم .

وبدأت السياحة الاستعدادات لموسم الحج بمطالبة الغرفة لأعضائها من شركات السياحة الراغبين في تنظيم الحج هذا العام بالسداد المبكر للرسوم المحددة لحجز الأرض بالمشاعر المقدسة لضمان تقديم أفضل خدمة لحجاج السياحة ، كما يأتي ضمن سعي الغرفة والقطاع السياحي بأثره إلى تجنب أية سلبيات ظهرت بمواسم الحج الماضية ، وقد خاطبت الغرفة شركاتها بطريقة سداد تلك الرسوم .

وشددت الغرفة أنه فور الإيداع ورفع الايصال على موقع الغرفة الالكتروني ، تتقدم الشركة بطلب تنظيم الحج لموسم 1446هـ على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية وبعد انتهاء تلك الإجراءات يمكن للشركة تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاشتراك بـ قرعة الحج السياحى.