شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب في مصر يتراجع ويسجل 30160 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً ، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30160 جنيها، وذلك على خلفية تراجع ملحوظ في جرام الذهب عيار 21، ليصل سعر الجنيه الذهب إلي أدنى سعر له هذا الأسبوع.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

تراجع سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3770 جنيهات للجرام، مما تسبب في تراجع الجنيه الذهب.



