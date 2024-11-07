شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الشروق تستقبل وفداً من الدول المشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مسئولو جهاز مدينة الشروق، بحضور المهندس أحمد مكي، نائب رئيس جهاز المدينة، وفداً ضم عدداً من المشاركين من مختلف الدول في المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، للتعرف على مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، والاطلاع على جانب من التجربة العمرانية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتقديم التيسيرات اللازمة لضيوف المنتدى الحضري العالمي.

تم خلال الجولة استعراض عرض تقديمي عن مشروع الإسكان "جنة الشروق"، بجانب جولة ميدانية بالمشروع شملت تفقد الوحدات السكنية وأعمال تنسيق الموقع، والخدمات.

وأشاد أعضاء الوفد الدولي، بما شاهدوه من إنجازات بالتجربة العمرانية المصرية بمختلف مجالاتها، معربين عن تطلع بلادهم لتعزيز وتعميق التعاون مع جمهورية مصر العربية، وتطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية، ومن إمكانات شركات المقاولات المصرية.

وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الإسكان مع مختلف الدول المشاركة بالمنتدى.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن هذه المشروعات تعزز من فرص الأسر ذات الدخل المتنوع في الحصول على مساكن منخفضة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.