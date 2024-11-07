شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول فى أسبوع.. لقاءات مكثفة لوزير البترول مع كبريات شركات البترول العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مستجدات أنشطة بي بي للبحث والاستكشاف واستعراض الأعمال الجارية لـ حفر بئرين ب"ريفين" وبرنامج الحفر الاستكشافي الموسع للغاز في المتوسط

بحث خطة اينى حفر آبار جديدة والتنمية في حقل ظهر لرفع معدلات الإنتاج الغاز

بدء البرنامج الاستكشافي للمناطق الجديدة بالمتوسط وبدء عمليات الحفر في أقرب وقت ممكن

بحث سبل إسراع شل من الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط ووضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج في 2024/2025

الانتهاء من تقييم مناطق البحر الأحمر ووضع خطة الحفر

الإسراع ببدء الانتاج من هارمتان تنمية اغرب مينا وخوفو في شمال شرق العامرية

وبحث مستجدات أعمال تنمية حقل نرجس والإسراع بعمليات التنمية والانتاج

أسبوع بترولى حافل باللقاءات المكثفة التى عقدها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع كبريات شركات البترول العالمية خلال الأسبوع الجارى لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخطط تلك الشركات للبحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج وضخ الاستثمارات وكذلك مشروعات التحول الرقمى وخفض الانبعاثات الكربونية وخطط الاستكشاف والتنقيب وحفر الآبار فى مناطق مصر المختلفة وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع البترول المصرى من المزايدات العالمية والفرص الإستثمارية من خلال بوابة مصر الرقمية للبحث والإستكشاف وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر"اديبك 2024"، حيث التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع وليام لين نائب الرئيس التنفيذي لشركة بي بي العالمية لشئون الغاز والطاقة منخفضة الكربون.

وشهد اللقاء بحث مستجدات أنشطة الشركة في مصر في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي. وتم استعراض الأعمال الجارية للشركة لـ حفر بئرين جديدين لإنتاج الغاز بالمرحلة الثانية من مشروع "ريفين"، بالإضافة إلى استعراض برنامج الحفر الاستكشافي الموسع للغاز في البحر المتوسط لحفر عدد من الآبار، ومواصلة أنشطة المسح السيزمي للاستكشاف في مناطق امتيازها الجديدة، علاوة علي التنسيق الجاري لزيادة العمليات في حقل أتول بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية.

واستعرض اللقاء برنامج عمل شركة بي بي في مصر خلال الفترة المقبلة والذي يستهدف تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول بمناطق عملها بالبحر المتوسط في سبيل زيادة معدلات الإنتاج، وفى هذا الصدد، أكد المهندس كريم بدوي تقديم كافة أوجه الدعم لخطط الشركة لزيادة الإنتاج، كما دعا الشركة إلى الإسراع بعمليات البحث والاستكشاف من أجل زيادة الاحتياطيات بما يعود بالنفع على الجانبين، كما تم استعراض الإجراءات التحفيزية التي يمضي قطاع البترول في تنفيذها لتشجيع استثمارات الشركات العالمية وزيادة الإنتاج وتذليل التحديات في هذا المجال ، حيث أشار المهندس كريم بدوي إلى الآليات الجديدة التي بدأت الوزارة في تطبيقها فيما يخص سداد مستحقات الشركاء ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استمرارية واستدامة السداد، بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة وجاذبة بقطاع البحث والاستكشاف للبترول والغاز.

ومن جانبه أكد نائب رئيس شركة بي بي وليام لين، التزام الشركة بالخطط المتفق عليها في مجال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها بالبحر المتوسط وحفر الآبار بالتوازي مع تنفيذ برامج الاستكشاف الجديدة ، موضحاً أن اهتمام بي بي بالاستثمار في مصر يعكس الثقة في قطاع البترول و الشراكة الممتدة بين الجانبين.

كما تطرق اللقاء، إلى موقف إنشاء الشركة الجديدة المشتركة بين بي بي و ادنوك للإستثمار في البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر بمنطقة البحر المتوسط.

كما عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية.

وبحث الجانبان موقف الإسراع في تنفيذ خطط التنمية والإنتاج لحقول واكتشافات الغاز والزيت الخام لتأمين الاحتياجات المحلية. واستعراض موقف البدء في البرنامج الاستكشافي للمناطق الجديدة التي تم اسنادها للشركة بالبحر المتوسط وبدء عمليات الحفر في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه تطرق جويدو بروسكو إلى موقف خطة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية والتأكيد على التزام الشركة بتوقيتات الإنتاج. واستعرض موقف تنمية اكتشافات نور والعمل مع شركة شيفرون لسرعة تنمية اكتشاف نرجس.

وأعرب عن التزام الشركة بخطة الاستكشاف والتنمية بمناطق بلاعيم والعمل على زيادة الإنتاج وتوفير جهازي حفر لاستكمال الأعمال بمناطق خليج السويس وسيناء.

كما بحث الجانبان خطة حفر آبار جديدة والتنمية في حقل ظهر للعمل علي رفع معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي.

كما عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع سيدرك كريمرز- نائب الرئيس التنفيذي للغاز الطبيعي المسال بشركة شل وتناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة شل في مصر بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الدلتا، وخطط الشركة المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف، وموقف المفاوضات بين الشركة وشركة إيجاس للحصول على منطقة استكشافية جديدة بالبحر المتوسط في إطار سعيها لزيادة معدلات الإنتاج.

كما بحث الجانبان سبل الإسراع من الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية ووضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج في 2024/2025، وكذلك الانتهاء من تقييم مناطق البحر الأحمر ووضع خطة الحفر بتلك المناطق.

وتناول اللقاء كذلك موقف تعاون الشركة مع الشركاء بشأن الإسراع بالبدء في الانتاج من منطقة هارمتان، وموقف الإسراع في تنمية الكشف غرب مينا وخوفو في شمال شرق العامرية.

ونجاح شركة شل في بدء الإنتاج من بئر (سيبيا) في 3 أكتوبر 2024، ودخول بئرين آخرين بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا العميق، وأعرب كريمرز عن تطلعه للانتهاء من تنفيذ المرحلة العاشرة واستمرار تنمية المرحلة الحادية عشر من اتفاقية غرب الدلتا البحرية العميقة.

كما أكد سيدرك كريمرز على التزام الشركة الكامل بدعم مصر لاستجلاب المزيد من غازات منطقة شرق المتوسط لتسهيلات الإسالة المصرية لإعادة التصدير لأوروبا، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين حيث تعد الشركة أحد الشركاء في مصنع الاسالة بإدكو إلى جانب كونها مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط.



كما عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع كلاى نيف - رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج.

وتناول اللقاء بحث موقف تقدم الأعمال بمناطق الامتياز التابعة للشركة وخططها لزيادة الإنتاج فى ضوء الحوافز التى تم الإعلان عنها مؤخراً من الوزارة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر للتشجيع على ضخ استثمارات جديدة للإسراع بعمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.

كما تناول اللقاء موقف المفاوضات بين شيفرون وإيجاس لحصول الشركة على منطقتى امتياز جديدتين.

ومن جانبه أشار المهندس كريم بدوى إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج. وكذلك المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي تم الإعلان عنها مؤخراً للبحث عن الغاز الطبيعى فى 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

وبحث الجانبان مستجدات الأعمال الخاصة بتنمية حقل نرجس وسبل الإسراع بعمليات التنمية والانتاج. وكذلك موقف حفر البئر الاستكشافي بمنطقة شمال الضبعة بغرب المتوسط.

كما استعرض كلاي نيف خطة التطوير المحدثة لحقل أفروديت القبرصي وخارطة الطريق الخاصة بتنمية الحقل ووضعه على الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وأشاد المهندس كريم بدوي بالجهود التي تبذلها شركة شيفرون في دعم جهود قطاع البترول المصري لخفض البصمة الكربونية وخفض انبعاثات الميثان، في ضوء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال مؤتمر ومعرض إيجبس 2023 والتي تضمنت بناء القدرات وتبادل الخبرات لأفضل الممارسات الخاصة بمجال خفض الكربون وانبعاثات الميثان.

كما التقى مع ماثيوس ريجاس رئيس شركة انرجين العالمية،وبحث الجانبان موقف الأعمال بمناطق عمل الشركة في مصر بمنطقة البحر المتوسط ومناطق شمال إدكو وشمال العامرية ومنطقة أبوقير وشمال شرق حابي، وتطرق اللقاء إلى موقف إتمام صفقة بيع أصول الشركة بقطاع البترول والغاز في مصر وإيطاليا وكرواتيا إلى Carlyle International Energy Partners والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2024.

كما عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع فان يونج هونج، رئيس مجموعة أنتون أويل الصينية (أكبر شركة صينية خاصة في مجال إدارة حقول البترول)، وتناول اللقاء استعراض أنشطة ومشروعات الشركة التي تنتشر في أكثر من 30 دولة ومنطقة بما في ذلك الصين والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وتطرق فان يونج هونج إلى النجاح الذي حققته الشركة في تنفيذ مشروع حقل مجنون في العراق كأكبر حقل نفط في الخارج تديره شركة صينية خاصة، والذي يُعد أحد أكبر حقول النفط في العالم، حيث يبلغ احتياطيه 38 مليار برميل.

وأعرب فان يونج عن رغبة الشركة في بحث الفرص المتاحة بقطاع البترول المصري، ومن جانبه رحب المهندس كريم بدوي بعقد اجتماع بين مسئولي الشركة والمسئولين بالهيئة المصرية العامة للبترول في أقرب وقت لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والوقوف على أوجه التعاون الممكنة بين الجانبين.

كما عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذي لشركة "إس إل بي"وتناول اللقاء التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ودعم الشركة المستمر لمبادرات الوزارة المختلفة، ولاسيما مبادرات التحول الرقمي للقطاع والتي يأتي على رأسها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG التي توفر وصولاً سهلاً وسريعاً وملائماً إلى المعلومات الأساسية والبيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج في مصر. كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لتنمية الحقول المتقادمة عبر البوابة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال خفض الانبعاثات. والتطرق لدراسة التقاط الكربون وتخزينه في دلتا النيل البحرية التي أجريت بالتعاون مع كل من شركة إيجاس وشل في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إيجبس 2022، والتي تضمنت تقييم العديد من الخزانات وطبقات المياه الجوفية المالحة لتحديد مواقع الكربون وتخزينه في المناطق البحرية في دلتا النيل.

كما عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع سيباستيان رييز الرئيس التنفيذي لشركة "شنايدر إليكتريك"واوضح بدوى ان اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي بصناعة البترول والغاز، حيث تشارك شنايدر الكتريك حالياً في تنفيذ خطط قطاع البترول المصري للتحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لاستخدام التقنيات الرقمية في مجال قياس ومتابعة ورصد الانبعاثات.

واضاف إنه تم ايضاً بحث موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوزارة، ومن أهمها مشروع إنشاء مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول Commend Center بمبنى وزارة البترول بالعاصمة الإدارية في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة Schneider Electric Systems Egypt “SEYE” خلال فعاليات مؤتمر ومعرض إيجيبس 2022، كجزء من خطة التحول الرقمي لقطاع البترول.

كما عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع سونج يو الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد إنرجي جروب و خلال اللقاء تم استعراض أنشطة الشركة في مناطق عملها ببرج العرب وأبو سنان وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية، وكذلك منطقة شرق رأس قطارة بالاشتراك مع شركة سيبترول، هذا بالإضافة لعقد الخدمات مع الشركة العامة بعدة مناطق تنمية بالصحراء الغربية.

كما بحث الجانبان موقف استكمال البرنامج الاستكشافي بمنطقة غرب وادي النطرون وإكمال خطة التنمية بالكشف الجديد بها.



كما عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع خالد هاشم الرئيس الإقليمى لشركة هنى ويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتناول اللقاء بحث إمكانية تنفيذ عدة مشروعات مشتركة بين قطاع البترول وشركة هني ويل في مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات.

وأشار الرئيس الإقليمى للشركة إلى انتهاء إعداد دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF في مصر بالشراكة مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية وجاري بحث الخطوات التالية، مشيراً إلى أن مصر لديها فرصة متميزة لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج وقود الطائرات المستدام SAF لما تتمتع به من مقومات.

كما عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر - الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، وأكد بدوى على العلاقات الاستراتيجية مع شركة هاليبرتون والتي تمتد لأكثر من 50 عام، وشدد على أهمية دور هاليبرتون في تقديم الخدمات والدعم لأنشطة البحث والاستكشاف في مصر خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبراتها في مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة ، وبحث الجانبان سبل نقل الخبرات والتجارب الناجحة والدراسات العلمية للشركة في هذا المجال.

ومن جانبه أكد جيف ميلر على التزام الشركة وسعيها المستمر للتوسع في مجالات عملها في قطاع البترول والغاز في مصر وضخ مزيد من الاستثمارات.

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع لورينزو سيمونيلى، الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز العالمية حيث تناول اللقاء بحث موقف مشروعات الشركة وخططها المستقبلية لتطوير الأعمال وبخاصة في مجالات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات واسترجاع غازات الشعلة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة ومنها الطاقة الحرارية الأرضية، وذلك في إطار حرص الوزارة وخططها للحفاظ على استدامة إمدادات الوقود للسوق المحلى وحماية البيئة.

كما تم التطرق لموقف استكمال الدراسة الفنية المتعلقة بتخزين الغاز بالحقول الناضبة التي يجري إعدادها من خلال شركة بيكرهيوز بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

واستعرض المهندس كريم بدوى أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الحالية والتي يأتي على رأسها زيادة الإنتاج من خلال جذب المزيد من الاستثمارات بالتعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من أصول قطاع البترول المصرى والبنية التحتية الحالية لزيادة القيمة المضافة لموارد الطاقة، كما أكد أن الوزارة تعمل على التطوير بصفة مستمرة واتخذت مؤخراً العديد من الإجراءات والحوافز لزيادة الإنتاج من الثروات البترولية والتعدينية.

وأكد سيمونيلي، على دعم بيكر هيوز لخطط قطاع البترول، واتفاقها مع رؤية وأولويات الوزارة، حيث تعمل بيكر هيوز على توفير كافة التقنيات اللازمة لدعم زيادة معدلات الإنتاج، وكذا توفير أحدث التقنيات المناسبة لدعم تطوير الإنتاج من الحقول المتقادمة، وعمليات الاسترجاع الذكي لغازات الشعلة وخفض الانبعاثات.