شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة كيمان المطاعنة وخط السيب النهائى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعثة البنك الإفريقي تشيد بجودة الاعمال المدنية المنفذة بمحطة معالجة كيمان المطاعنة وخط السيب النهائي وموقف تقدم الأعمال

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بكيمان المطاعنة بمحافظة الأقصر، وخط السير النهائي لها والجاري تنفيذهما ضمن برنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر (IRSUE) في محافظة الأقصر، ويرافقه في الزيارة بعثة بنك التنمية الإفريقي، برئاسة السيد اوساينو جوين، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وممثلو الاستشاريين وشركات المقاولات المشاركة في التنفيذ.



وزار نائب الوزير والوفد المرافق له محطة معالجة مياه الصرف الصحي بكيمان المطاعنة بطاقة تصميمية 21 الف م3/يوم، الجارى تنفيذها من خلال شركة تبارك للمقاولات وخط السيب النهائي لمحطة المعالجة بالتجمع القروي بقرية كيمان المطاعنة والجارى تنفيذه من خلال شركة المقاولون العرب، حيث استعرض ممثلو الشركات التنفيذية نسبة التنفيذ الحالية لمحطة المعالجة والتي وصلت إلى حوالي 66% وخط السيب النهائي الذى وصل إلى حوالي 96%، ومن المخطط تنفيذ الاعمال بالمحطة بنهاية عام 2025، وتفقد إسماعيل والوفد المرافق كافة مراحل المعالجة بداية من غرفة الدخول واحواض المعالجة البيولوجية ومنظومة التطهير والترشيح والسيب النهائي للمحطة، واكد أهمية الحفاظ علي تطبيق كافة معايير ضبط الجودة في تنفيذ المشروع وإتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل خلال الزيارة الى ان البرنامج يهدف إلى تحسين مستوي خدمات الصرف الصحي في المحافظة وزيادة نسب التغطية بإنشاء مشروعات صرف صحي متكامل ورفع قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وتحسين مستوي التشغيل للأصول القائمة ورفع قدرة الشركة من خلال خطة لتحسين الأداء (PIAP) مع إجراء تقييم سنوى (APA) للتأكد من تحقيق أهداف تلك الخطة.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو بنك التنمية الإفريقي بمعدلات التنفيذ في محطة المعالجة وخط السيب النهائي مؤكدين ان البرنامج قد حقق مستهدفاته حتى تاريخه، ومن المتوقع الانتهاء من كل المستهدفات قبل تاريخ تنفيذ البرنامج وذلك علي الرغم من حجم التحديات الكبير الذي يواجه تنفيذ المشروعات حاليا على مستوي العالم.



واختتم الوفد الزيارة بتقديم الشكر لكافة المشاركين في تنفيذ المشروعات بالبرنامج من شركات المقاولات والاستشاريين والمتابعة الدورية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والوحدة التنسيقية لمتابعة المشروع بالشركة ووحدة ادارة المشروعات بالوزارة (PMU)، واكد نائب وزير الاسكان ان الوزارة مستعدة لتقديم كل سبل الدعم للمشروعات التي تثبت نجاحاً في الإدارة والتنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجهها.