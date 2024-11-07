شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 7-11-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالخميس، 07 نوفمبر 2024 10:44 ص
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 7-11-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
12.47جنيه للشراء.
13.51جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.58جنيه للشراء.
13.52جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.58جنيه للشراء.
13.52جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.57جنيه للشراء.
13.53جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.68جنيه للشراء.
13.52جنيه للبيع.
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