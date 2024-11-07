شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الزراعية تسجل 280 مليون دولار فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفع إجمالي الصادرات المصرية إلى 280 مليون و368 ألف دولار، في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 181 مليون و662 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 98 مليون و707 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن ارتفاع صادرات السلع الزراعية جاء مدفوعا بارتفاع صادرات مصر من عدة سلع على رأسها الفاصوليا العادية حيث سجلت نحو 39 مليون و402 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 12 مليون و320 ألف دولار في نقس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 27 مليون و82 ألف دولار، يليها صادرات مصر من المانجو وبلغت قيمتها نحو 21 مليون و551 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 9 ملايين و793 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 11 مليون و758 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات مصر من الأرز المضروب كليا أو جزئيا، وبلغت قيمة صادراته نحو 14 مليون و549 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 91 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت نحو 14 مليون و458 ألف دولار، إلى جانب صادرات مصر من البرتقال والتي بلغت قيمتها نحو 17 مليون و615 ألف دولار فى شهر يوليو الماضي، مقابل 4 ملايين و294 ألف دولار في نقس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت 13 ملايين و321 ألف دولار.