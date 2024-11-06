شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء هبوط "السياحة" بنسبة 0.7% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.1%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.7%، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%.

وزاد قطاعا خدمات النقل والشحن، والعقارات بنسبة 1.1%، ونما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، ثم قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.51%، والعرب على 5.42%، واستحوذت المؤسسات على 20.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 122.1 مليون جنيه، 803.8 ألف جنيه، 22.6 مليون جنيه، 128.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 80.6 مليون جنيه، 193.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31045 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 38507 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13623 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8203 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11445 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8674 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة.