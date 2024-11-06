شكرا لقرائتكم خبر عن رواد الأعمال يستكشفون آفاق السياحة والثقافة بـ15 جلسة في "بيبان Talks" والان نبدء بالتفاصيل

مسرح Biban Talks

الدمام - شريف احمد - ناقش مسرح Biban Talks في جلساته لليوم الثاني ضمن ملتقى بيبان 24، السياحة الثقافية لبناء مستقبل السياحة، والعبور الصحي نحو العالمية من خلال المنتجعات الصحية، وبناء الروابط في العصر الرقمي "صداقات حقيقة في عالم افتراضي".وتناولت الجلسات تشكيل مستقبل الإعلام العربي، واستكشاف آفاق جديدة في الأسواق، إلى جانب الابتكار في صناعة المحتوى "فن وعلم التصوير الفوتوغرافي"، والاستثمار في الصناعة الإبداعية، مع استعراض استراتيجيات لدخول مجالات جديدة في قطاع الزراعة.وتطرقت الجلسات إلى مفهوم جديد للضيافة لتعزيز الإيرادات وتحسين تجربة الزوار، وابتكار تجربة سفر متكاملة، بالإضافة إلى نقاشات حول تعزيز الاقتصاد الرقمي السعودي، والثقة اللامركزية، ودور البلوك تشين في إنشاء تأمين أخلاقي جديد، وجلسة رئيسية عن كيفية توظيف التنقية لتحقيق تأثير اجتماعي لتمكين الشباب لمواجهة التحديات العالية، وتعزيز النجاح والتوسع، فضلًا عن جلسة تستعرض فرص واعدة لنمو تعاوني وشامل.ويعد مسرح Biban Talks أحد المحاور الرئيسية في ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" إذ يوفر المسرح بيئة تفاعلية تضم أكثر من 150 مشاركًا، كما تتيح لرواد الأعمال عرض تجاربهم وتحدياتهم، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لتطوير أعمالهم، فضلًا عن سعيها إلى تمكين الشباب والفتيات.