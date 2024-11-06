شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 6-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 6-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، أوراسكوم المالية القابضة، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والعامة للصوامع والتخزين، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.



البورصة تربح 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.51%، والعرب على 5.42%، واستحوذت المؤسسات على 20.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 122.1 مليون جنيه، 803.8 ألف جنيه، 22.6 مليون جنيه، 128.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 80.6 مليون جنيه، 193.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31045 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 38507 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13623 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8203 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11445 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8674 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة.

وصعدت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 1000 سهم، 37.1 ألف سهم، 14.3 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وطوير الأصول عدد 900 سهم، 1.5 مليون سهم، 10.75 مليون سهم، على التوالي.

واشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 3 آلاف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتا راية القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 2.25 مليون سهم، 168.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 2.01 مليون سهم، وباعت إدارة شركتا المشروعات الصناعية والهندسية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 2990 سهم، 6400 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بيع المساهمين أشرف الشبراوي، وشركة الخديوي للإنشاء والتعمير، عدد 10.3 مليون سهم بسعر 0.462 جنيه بقيمة إجمالية 4.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمة الأول من 11.029% إلى 9.076%، وبيع المساهم الثاني عدد 10.5 مليون سهم بسعر 0.442 جنيه بقيمة إجمالية 4.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.01% إلى 3.017%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 75%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه مقارنة مع 980 مليون جنيه بنسبة نمو 88%.

وحقق البنك المصري الخليجي، إيرادات فوائد بلغت 16 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 8.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 86%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة من العمليات المستمرة 1.9 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 81%.

حديد عز

أعلنت شركة حديد عز، عن عدم تلقيها لأي عرض لشراء الأسهم حرة التداول من أطراف إقليمية أو عالمية، سواء كان ذلك عرضًا رسميًا أو في إطار محادثات أو غير ذلك، وفق بيان الشركة للبورصة المصرية.

أوراسكوم المالية

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن تقديم شركة كليفر هولدينج ليمتيد (كليفر هولدينج) بعرض بغرض الاستحواذ على عدد 59.4 مليون سهم تمثل نسبة 98.99% من رأس مال شركة كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية وهو ما يمثل 100% من الأسهم المملوكة لشركة أوراسكوم المالية القابضة في شركة كليفر لتطوير الالكترونيات والمدفوعات الالكترونية (دوت لتطوير الالكترونيات والمدفوعات الالكترونية - سابقاً) بإجمالي مبلغ 657.7 مليون جنيه يمثل 11.0725 جنيه للسهم الواحد.

البنك التجاري

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، عن حصوله على موافقة البنك المركزي المصري والجهات الرقابية على بعض التعديلات على تشكيل مجلس إدارته، والتي تأتي سريانها بأثر مباشر، وستتولى نيفين صبور، رئاسة مجلس الإدارة كرئيس غير تنفيذي مستقل لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب بالبنك، وسيتولى هشام عز العرب مهام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، وسينضم عمرو الجنايني إلى مجلس الإدارة عضوًا تنفيذيًا بصفته نائبًا للرئيس التنفيذي، وإسلام زكري عضوًا تنفيذيًا بالمجلس بصفته الرئيس المالي للمجموعة، بالإضافة إلى طوني برستيدج مستشارًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة.

بنك الشركة المصرفية

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، عن موافقة البنك المركزي المصري، على انضمام الدكتور هالة السعيد لمجلس إدارة المصرف كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلًا للمصرف العربي الدولي.