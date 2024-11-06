شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وجامعة العريش لتمكين أكثر من 500 شاب بالمهارات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية في مدينة العريش مجموعة من البرامج التدريبية التي قُدِمَت بالتعاون مع جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء ووزارة التعليم العالي، واستفاد منها أكثر من 500 شاب وشابة من أبناء المدينة وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء ذلك في إطار الحرص على إعداد جيل من الكفاءات المؤهلة بأحدث المهارات الرقمية، وتعزيز تنافسية الشباب وفتح آفاقٍ جديدة أمامهم في سوق العمل وبالتالي المساهمة في بناء مستقبل رقمي في مصر.

وأجرى قادة المعهد زيارة لمدينة العريش، تم خلالها تكريم الحاصلين على منح برنامج التدريب الصيفي، وتبادل للرؤى والخبرات بين المعهد والجامعة. كما شارك خريجو المعهد السابقون تجاربهم المهنية في مجال العمل الحُر والمهارات المكتسَبة التي تلبّي احتياجات سوق العمل.

واستعرض الشباب ورواد العمل الحُر وغيرهم من أبناء وبنات مدينة العريش تجاربهم وقصص نجاحهم، إذ نجح العديد منهم في الحصول على فرص عمل في شركات عالمية.

واختُتمت الزيارة بلقاء مع محافظ شمال سيناء، بمشاركة نماذج من المستفيدين من برامج المعهد وخريجيه، مما يعكس عمق الأثر الذي يتركه هذا التعاون في دعم الشباب وتمكينهم.