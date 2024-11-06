شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى يخسر 91 دولارا بنسبة 3.3% بعد فوز ترامب والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 3.3% وهو أكبر انخفاض يومي منذ 7 يونيو 2024، ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2652 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2743 دولار للأونصة.

الانخفاض الحاد في سعر الذهب العالمي تسبب في فقدان الأونصة 91 دولار من قيمتها، وذلك بعد أن تم إعلان دونالد ترامب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لفترة رئاسة جديدة بعد تغلبه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية التي بدأت أمس الثلاثاء، وفق تحليل جولد بيليون.

أيضاً أصبح الحزب الجمهوري هو الحزب الحاكم واستطاع الحصول على أغلبية في الكونجرس الأمريكي، الأمر الذي يوفر له سهولة في تمرير القوانين والسياسات الجديدة دون معوقات كبيرة من الحزب الديمقراطي المعارض.

نجاح ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية تسبب في قفزة قوية في مستويات الدولار الأمريكي الذي ارتفاع لأعلى مستوياته منذ 4 أشهر ونصف مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليسجل ارتفاع بنسبة 1.8%، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 4.3% لتسجل أعلى مستوى منذ 18 أسبوع.

الأسواق تسعر الآن أن سياسات ترامب المتعلقة بالإنفاق والضرائب والتعريفات الجمركية ستتسبب في زيادة معدلات التضخم، الأمر الذي يجبر البنك الفيدرالي على تقليل وتيرة خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يعد سلبي بشكل كبير لأسعار الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد لمستثمريه