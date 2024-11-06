شكرا لقرائتكم خبر عن "هندسة البرمجيات" يبحث إثراء المعرفة وإتقان مهارات الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة لإثراء المعرفة وإتقان مهارات الذكاء الاصطناعي ورؤى عملية للمهتمين بهذا المجال، ذلك يوم 11 نوفمبر عبر الإنترنت.

وستسلط الندوة الضوء على أبرز مهارات الذكاء الاصطناعي، سواء التقنية أو السلوكية، وكيفية اكتسابها، والمتطلبات الأساسية والتحديات المحتملة، كما ستستعرض أفضل الممارسات العالمية والنُهُج التي يمكن اتّباعها بما يتناسب مع السياق المصري.

ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (المعروف باسم SECC) هو كيان مصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف إلى سد الفجوة بين اتجاهات التكنولوجيا اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية البيئية والاتجاهات الحالية.

في يونيو 2001، انطلقت أعمال المركز كجزء من جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر وتم دمج المركز في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لاحقًا عام 2005.

ويلعب المركز دوراً هاماً في تحسين عمليات والارتقاء بمحتوى منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركات المحلية. ويقوم المركز بصقل كفاءات تكنولوجيا المعلومات، ويعزز قدرات الشركات الداخلية ويبني كوادر الصناعة.



