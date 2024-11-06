شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بدوى يتفقد جناح قطاع البترول المصرى بمعرض أديبك 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جناح قطاع البترول المصري في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (اديبك 2024)، الذي يُقام خلال الفترة من 4 – 7 نوفمبر 2024 في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويضم الجناح 15 شركة هي الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، و شركات العامة للبترول، و مصر للبترول، وبتروجت، و الحفر المصرية وإنبي، و الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، و جاسكو، و مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وميثانكس، والشركة الحديثة للغاز (مودرن جاس) ، بجانب بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج EUG .

وحرص الوزير علي تفقد أنشطة الجناح التي تركز علي استعراض إمكانيات شركات البترول المصرية العاملة في أنشطة البترول والغاز وسجلها الناجح في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، وأهم الفرص لفتح مجالات عمل ومشروعات للشركات المصرية خارج مصر .

ووجه الوزير الشكر والتقدير لفرق الشركات البترولية المصرية علي مشاركتهم الفعالة في المعرض .

وقد شهد جناح البترول والغاز المصري اقبالاً كبيرا من كبار الزوار وممثلي الدول والشركات العالمية وأشادوا بالجناح المصري و بتنوع قدرات وخبرات شركات البترول المصرية المشاركة وإمكانياتها الكبيرة في مجالات عملها .



وزير البترول







وزير البترول خلال جولته