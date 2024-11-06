شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوجه بحصر تكاليف استضافة لجان تفتيش القابضة بشركات التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء حريص على تنفيذ سياسة ترشيد النفقات فى كافة قطاعات الوزارة وشركاتها التابعة على كل المستويات وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، كاشفا أن الوزير طالب شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بعمل حصر بتكاليف استضافة لجان تفتيش الشركة القابضة للكهرباء التى تتحملها الشركات خلال فترة التفتيش خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى اكتوبر 2024.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمود عصمت طلب هذا الحصر بعد أن تم اكتشاف أن لجان تفتيش الشركة القابضة تحمل شركات توزيع الكهرباء تكلفة إقامتهم بالفنادق الكبرى و الانتقالات و الإعاشة طوال فترة التفتيش والتى قد تصل إلى 10 أيام فى بعض الأحيان.

وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من حصر تكاليف استضافة لجان تفتيش الشركة القابضة وأرسلتها إلى مكتب الوزير، مشيرا إلى أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تصدرت الشركات من حيث تكلفة الاستضافة.