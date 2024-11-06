شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: نفذنا 3500 مشروع منذ 2014 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المنتدي الحضري العالمي، هدفه تبادل الخبرات والأراء للنهوض بالمجتمعات وتنفيذ المشروعات الكبري، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه الدول.

وأضاف اللواء أحمد العزازي، خلال جلسة خاصة بالمنتدي الحضري العالمي، أن القوات المسلحة ساهمت بشكل كبير في مخطط التنمية داخل مصر، لافتا إلي أنه كان عام 2014 عاما حاسما في مصير الدولة المصرية.

وأوضح أن الدولة المصرية اختارت الخيار الأصعب في تاريخها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهي السير في مسارين بالتوازي معا وهما القضاء علي الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ المشروعات الكبري .

وقال إن التوجه نحو التنمية الشاملة هو جزء من استراتيجية القضاء علي الإرهاب، وبدات مسارات التنمية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق .

وتابع " ظهر بشكل كبير في الفترة الأخيرة أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة الهندسية في التنمية الشاملة، حيث نفذت أكثر من 3500 مشروع في مجالات التنمية الشاملة، وكان الوقت هو التحدي الرئيسي أمام الدولة المصرية .

وأضاف " أن الهيئة الهندسية أبدت التعاون مع كافة جهات الدولة، خلال تنفيذ المشروعات المختلفه، فضلا عن أنها ساهمت في تقليل نسبة البطالة داخل مصر.

كما ساهمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي لمشروعات حياة كريمة، فضلا عن أنها ساهمت في تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية، فضلا عن تنفيذ مشروعات عديدة في الطرق ومشروعات الزراعة والثروة السمكية .