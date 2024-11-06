شكرا لقرائتكم خبر عن صنع في مصر بمعايير عالمية.. إطلاق هاتف OPPO Reno12 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - أطلق العنان للابتكار مع OPPO Reno12 5G—حيث تلتقي الجودة بالمعايير العالمية!

OPPO Reno12 5G هو هاتف ذكي مميز صُنع في مصر، يجسد الجودة الفائقة مع الالتزام بأعلى معايير الإنتاج العالمية. يرتقي هذا الهاتف الذكي من الجيل الجديد بتجربتك بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي تعزز الابتكار والإنتاجية العالية لكافة المستخدمين.

تصميم استثنائي وقوة فائقة

يتميز هاتف Reno12 5G بلونه الفضي العصري وقوام OPPO Fluid Ripple الأنيق، مما يجعله يبدو رائعًا وهو يتسم بالقوة والمتانة الفائقة كذلك لتحمل التحديات اليومية. توفر الشاشة النابضة بالحياة بحجم 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز تجربة بصرية مذهلة، بينما تضمن التقنيات المبتكرة مثل Splash Touch العمل بكفاءة حتى عندما تكون الأصابع مُبللة.

ميزات ذكاء اصطناعي مُتطورة

اطلق العنان لإمكانياتك مع قدرات الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد، بما في ذلك AI Eraser 2.0 للحصول على صور خالية من العيوب وAI Studio لتحويلات إبداعية، مما يجعل التكنولوجيا المتطورة في متناول الجميع.

أداء استثنائي

الهاتف Reno12 5G مدعوم بمنصة MediaTek Dimensity 7300-Energy، ويوفر الهاتف كفاءة طاقة استثنائية وأداءً سلسًا، ليبقيك متصلًا ويعمل بكفاءة مُتناهية في كل الظروف.

شحن فائق السُرعة وعمر طويل للبطارية

الهاتف مزود ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتقنية SUPERVOOCTM بقدرة 80 واط من OPPO، استمتع باستخدام يدوم طويلاً وشحن فائق السرعة ليكون هاتفك جاهزًا دائمًا للخطوة التالية.

احصل على تجارب استثنائية من خلال هاتف OPPO Reno12 5G—حيث تلتقي الحرفية المحلية مع التميز العالمي. هذا الجهاز ليس مجرد تصميم مبهر وميزات قوية؛ بل هو شهادة على الابتكار والجودة التي تمكّنك من التقاط اللحظات الهامة في الحياة بطرق غير مسبوقة. اكتشف مستقبل التكنولوجيا وشاهد كيف تضع OPPO معايير جديدة في صناعة الهواتف الذكية!