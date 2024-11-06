شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث أسعار جيلى الصينية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف وكيل العلامة جيلي في مصر عن أحدث قائمة لأسعار الموديلات المختلفة لها، وعن سعر أول فئة السيارة "جيلي" GX3 Pro " موديل 2025 بسعر 925 ألف جنيه، وطراز "جيلي أوكافانجو" فئة Premium موديل 2024 جاء بسعر 1.769 مليون جنيه .

وتتضمنت القائمة أسعار طرازات " كولراي" المتنوعة، وسجل طراز "كول راي" Comfort موديل 2025 سعر 1.349 مليون جنيه، وPremium بسعر 1.579 مليون جنيه، بينما يصل سعر طراز Sport إلى 1.439 مليون جنيه ، Sport + إلى 1.639 مليون جنيه .

وجاء أيضا سعر طراز " ستار راي " موديل 2025، بفئات عدة لتسجل فئة Comfort سعر 1.849 مليون جنيه، وPremium بسعر 1.749 مليون جنيه، وفئة Sport بسعر 1.949 مليون جنيه، وأخيرًا فئة Sport + بسعر 2.029 مليون جنيه.

وأخيرا يقدم التوكيل ضمانات ممتدة تصل إلى 7 سنوات أو 250,000 كم لبعض الطرازات .



