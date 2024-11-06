الاقتصاد

تعرف على أحدث أسعار جيلى الصينية فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 04:00 م

كشف وكيل العلامة جيلي في مصر عن أحدث قائمة لأسعار الموديلات المختلفة لها، وعن سعر أول فئة السيارة "جيلي" GX3 Pro " موديل 2025 بسعر 925 ألف جنيه، وطراز "جيلي أوكافانجو" فئة Premium موديل 2024 جاء بسعر 1.769 مليون جنيه .

وتتضمنت القائمة أسعار طرازات " كولراي" المتنوعة، وسجل  طراز "كول راي"  Comfort موديل 2025 سعر 1.349 مليون جنيه، وPremium بسعر 1.579 مليون جنيه، بينما يصل سعر طراز Sport إلى 1.439 مليون جنيه ، Sport + إلى 1.639 مليون جنيه .

وجاء أيضا سعر طراز " ستار راي " موديل 2025، بفئات عدة لتسجل  فئة Comfort سعر 1.849 مليون جنيه، وPremium بسعر 1.749 مليون جنيه، وفئة Sport بسعر 1.949 مليون جنيه، وأخيرًا فئة Sport + بسعر 2.029 مليون جنيه.

وأخيرا يقدم التوكيل ضمانات ممتدة تصل إلى 7 سنوات أو 250,000 كم لبعض الطرازات .


 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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