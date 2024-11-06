شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتلقى طلب قيد أسهم "كاتليست" كشركة ذات غرض الاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية، تلقيها طلب قيد أسهم شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست، شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" السوق الرئيسي" وجارى استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد، برأس مال المصدر والمراد قيده 10 ملايين جنيه، بمليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.51%، والعرب على 5.42%، واستحوذت المؤسسات على 20.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 122.1 مليون جنيه، 803.8 ألف جنيه، 22.6 مليون جنيه، 128.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 80.6 مليون جنيه، 193.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31045 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 38507 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13623 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8203 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11445 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8674 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة.



