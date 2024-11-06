شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: نجحنا في مضاعفة مساحة مصر العمرانية خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن خلق جيل جديد من المدن، كان عبارة عن خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث تم تنفيذ نحو 24 مدينة جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعامين الجديدة والمنصورة الجديدة، فضلا عن جاري تخطيط 14 مدينة اخري.

وقال وزير الإسكان، أن مدن الجيل الرابع عبارة عن مدن ذكية تتمتع بالاستدامة، بحيث يتوافر بها كافة مقومات تصدير العقار المصري للخارج.

وأوضح أن مساحة العمران وصلت لـ14%، ومستهدف وصولها لـ17% خلال 2030، وهو ما يوكّد نجاح الحكومة المصرية في مضاعفة المساحة العمرانية في مصر خلال فترة لا تزيد عن 10 سنوات .

وأشار إلي أن مصر اصبح لديها منتج عمراني قوي قادر علي المنافسه الدولية، وهو ما يؤهل مصر لتصدير العقار المصري للخارج ولمختلف الدول في العالم أجمع ويخاطب مختلف الفئات والاحتياجات .

وقال إن الحكومة المصرية قررت منح الجنسية للأجانب مقابل شراء عقار، وكذلك منح الإقامة مقابل شراء عقار، وهو ما ساهم بشكل كبير في تصدير العقار المصري للخارج وجذب استثمارات أجنبية بصورة كبيرة.

وتابع ان مشروع بيت الوطن ساهم في تلبية احتياجات كافة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج، وتم اختيار افضل المواقع المميزة سواء كقطع أراضي سكنية أو وحدات سكنية لمنحها للمصريين بالخارج.

وكشف أن الوزارة في صدد خلق بعض الصناديق الاستثمارية، لدعم القطاع العقاري المصري، وتلبية حجم الطلب الكبير علي الأراضي من مختلف الدول .