شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء ورأس المال يربح 16مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31.045 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 38507 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13623 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8203 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11445 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة.