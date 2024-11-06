شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الجناح المصرى المُشارك فى بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2024.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تصميم جديد وأكثر حداثة وعصرية للجناح المصري هذا العام

- شاشات عرض إلكترونية تفاعلية كبيرة على أرضية الجناح تعرض مجموعة من المواد الترويجية للمقاصد السياحية المصرية .. وأخرى على جوانب وأرضية الجناج لعرض الأفلام الترويجية لمصر

تشارك مصر سنوياً ممثلة في وزارة السياحة والآثار، في المعرض السياحي الدولي (بورصة لندن الدولية للسياحة) WTM 2024 والذي تستمر فعاليات دورته الـ 43 حتى 7 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وقد افتتح، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في المعرض، بمشاركة السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة، والسيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقد جاء تصميم الجناح المصري هذا العام بصورة مختلفة وجديدة حيث أصبح أكثر حداثة وعصرية. فقد صممت واجهة الجناح من الخارج على شكل واجهة معبد فرعوني مع الاستعانة بشعار للجناح على هيئة علامة عنخ (مفتاح الحياة)، في حين صمم الجناح من الداخل على شكل صالات صغيرة للاستقبال بدلاً من المكاتب Desks.

ويوجد على أرضية الجناح شاشات عرض إلكترونية تفاعلية ديناميكية كبيرة تعرض مجموعة متنوعة من المواد الترويجية من صور وفيديوهات للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، كما يوجد أيضاً بالجناح عدد من الشاشات الأخرى على جوانب الجناح وواجهته لعرض الأفلام الترويجية الخاصة بالمقاصد والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة الموجودة في مصر.

كما تضمن الجناح عدد من الغرف لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار، وأماكن مخصصة للأنشطة المصاحبة التي يتم تقديمها للجمهور منها ما يخص الفلكلور المصري، وتقديم المشروبات المصرية، وتم الاستعانة بمتخصصين داخل الجناح المصري لكتابة أسماء زائرين الجناح المصري باللغة الهيروغليفية علي ورق البردي وبشكل مجاني خلال أيام المعرض، بجانب عازفة للهارب تعزف المقطوعات الموسيقية ذات الطابع الفرعوني.

كما يتم توزيع على الجمهور من زائري الجناح المصري هدايا تذكارية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض الـ WTM السياحي الدولي يعتبر بشكل أساسي معرضاً مهنياً يحظى بحضور كبار منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر وشركات الطيران والمتخصصين في السياحة من مختلف دول العالم.



