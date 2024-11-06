شكرا لقرائتكم خبر عن حديد عز: لم نتلق عرضا لشراء أسهم الشركة حرة التداول بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة حديد عز، عن عدم تلقيها لأي عرض لشراء الأسهم حرة التداول من أطراف إقليمية أو عالمية، سواء كان ذلك عرضًا رسميًا أو في إطار محادثات أو غير ذلك، وفق بيان الشركة للبورصة المصرية.

وسبق أن حققت شركة حديد عز، مبيعات بلغت 100.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 62.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 2.3 مليار جنيه مقارنة بخسائر 810 ملايين جنيه.