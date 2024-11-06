شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل قمة سعرية عند 30800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفاعا كبيراً بأكثر من 200 جنيه خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30800 جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع ملحوظ في جرام الذهب عيار 21، ليصل سعر الجنيه الذهب إلي قمة سعرية جديدة.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم بحوالي 30 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3850 جنيهات للجرام، مما تسبب في صعود الجنيه الذهب.