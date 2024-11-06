شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتمد على تمكين الحكومات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

أكد هاوليانغ شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تحقيق الأهداف العالمية يعتمد على القيادة وتمكين الحكومات المحلية.

وأضاف هاوليانغ شيو، خلال جلسه خاصة علي هامش المنتدي الحضري العالمي، أن أكثر 60% من أزمات المناخ تتطلب مختلف الاستجابات.

واكد ان العالم قي حاجة لتحقيق مسارات لإيرادات جديدة لتعزيز القدرة المالية لدى المدن للاستثمار في التنمية المحلية المستدامة، وتعزيز المدن وإتاحة أسواق المال داخل المدن، وتمويل المناخ

وتابع" يمكن دعم المدن على بناء أطر تمويلية متكاملة من القطاع الخاص والعام، والدعم المتواصل لضخ الاستثمارات أمر مطلوب كذلك من خلال الدفع بإصلاحات ضريبية وإفساح المجال أمام القطاع المصرفي الوطني.