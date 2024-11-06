شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يفتتح الجناح المصرى المُشارك في بورصة لندن الدولية WTM2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ... ويقوم بجولة داخل الجناح المصري ويلتقي بكافة العارضين المصريين المشاركين بالمعرض

- التصميم الجديد للجناح المصري يجمع بين الأصالة والحداثة ويبدو بشكل أكثر ديناميكية

.... ويشهد إقبالاً من الزوار خلال اليوم الأول للمعرض

افتتح، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي (بورصة لندن الدولية للسياحة) WTM 2024 في دورته الـ 43 والتي تستمر فعالياتها حتى 7 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وقد شارك في الافتتاح السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

ومن جانبه، أشار شريف فتحي إلى أن الوزارة تركز خلال مشاركتها بالمعرض هذا العام على إرسال مجموعة من الرسائل التسويقية عن المقصد السياحي المصري للمهتمين به، بجانب إبراز الأنماط والمنتجات السياحية المتعددة الموجودة في مصر وهو ما يأتي تماشياً مع استراتيجية الوزارة الحالية التي ترتكز على إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره المقصد الأول في العالم من حيث تنوع هذه الأنماط والمنتجات.

وأضاف أن هذه الرسائل تتضمن أيضاً استعراض للمستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر من خلال اللقاءات المختلفة التي سيتم عقدها، وكذلك عرض فرص الاستثمار السياحي الموجودة بها.

وقد حرص شريف فتحي عقب الافتتاح، على القيام بجولة داخل الجناح المصري المُشارك بالمعرض، وقام أيضاً بلقاء كافة العارضين المصريين المشاركين به، حيث استمع إلى حجم أعمالهم بالنسبة للحركة السياحة الوافدة لمصر ومعدلات الحجوزات خلال الفترة المقبلة، بجانب الاستماع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق البريطاني بصفة خاصة، وكذلك للترويج السياحي لمصر وللمنتجات السياحية المتنوعة الموجودة بها ليصبح المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

ومن جانبهم، أكد العارضون المصريون على ما تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من تزايد وأنها مبشرة بالخير، معربين عن تفاؤلهم بأن تحقق هذه الحركة معدلات سياحية تفوق معدلاتها العام الماضي.

كما أعربوا عن إعجابهم بالتصميم الجديد للجناح المصري المشارك بالمعرض حيث يجمع بين الأصالة والحداثة ويبدو بشكل أكثر ديناميكية ويقدم المقصد السياحي المصري بصورة عصرية وجديدة، كما أنه يتلائم مع احتياجاتهم واستراتيجياتهم الترويجية وكل ما يحتاجون إليه من خدمات لعقد لقاءاتهم المهنية، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع السيد الوزير.

وقد شهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به والأفلام التي تبرز المقومات المختلفة والمتنوعة للمقصد السياحي المصري.

وتشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذا المعرض هذا العام بجناح مساحته 800 متر مربع، يضم عدد 80 مشارك من بينهم 38 شركة سياحة و38 فندق، بالإضافة إلى شركتين طيران وهما: شركة Air Cairo وشركة Nesma، إلى جانب مشاركة محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

جدير بالذكر أن شريف فتحي من المقرر أن يقوم خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة واسعة من اللقاءات الرسمية مع نظرائه من الدول العربية والأوروبية، بالإضافة إلى مجموعة من الاجتماعات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق البريطاني، بجانب عقد مؤتمر صحفي وعدد من اللقاءات الإعلامية والصحفية، وكذلك المشاركة في فعاليات القمة الوزارية التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالتعاون مع مجلس السفر والسياحة العالمي الـ WTTC.