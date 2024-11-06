شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل التعاملات أعلى مستوى 31 ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 31035 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 38482 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 13631 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 8188 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 11414 نقطة.