شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الآن فى مصر يسجل 3850 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية بحوالي 30 جنيهاً ليسجل مستويات 3850 جنيهاً للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مقابل 3830 جنيها بعد توقف حركة التسعير خلال بعض جلسات التداول في الـ 24 ساعة الماضية.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4400 جنيه. عيار 21 يسجل 3850 جنيها. عيار 18 يسجل 3300 جنيه. الجنيه الذهب 30800 جنيه.

توقعات سعر الذهب

استطاع الذهب في مصر أن يخترق قمته السعرية عند 3800 جنيه للجرام بعد أن استجمع الزخم الصاعد خلال اليومين الماضيين ويجد الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ليصل متوسط سعر اليوم عند 40.20 جنيه لكل دولار.



ويأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب المحلي بعد أن توقف التسعير في الأسواق لبعض الوقت من أجل التأكد من استقرار سعر صرف الدولار ومراقبة تحركات الذهب العالمي.



يأتي الارتفاع في سعر صرف الدولار بالتزامن مع زيارة بعثة رفيعة المستوى من صندوق النقد الدولي لمصر برئاسة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا التي أشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر وسط الظروف العاصفة والاضطرابات الإقليمية المحيطة بها.

واستقرت سعر الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي في ظل عدم رغبة الأسواق في اتخاذ مراكز جديدة على الذهب قبل الانتخابات الأمريكية اليوم واجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس القادم، لتبقى أسعار الذهب تتحرك بشكل عرضي.

وارتفع سعر الذهب في مصر ليتخطى قمته السعرية التي سجلها منتصف الأسبوع، وذلك بعد أن استطاع العودة إلى الارتفاع بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ليسجل الذهب المحلي ارتفاع يوم أمس بالرغم من المستويات الثابتة لسعر الذهب العالمي.

استمرت تحركات الذهب العالمي تحت منطقة 2750 – 2745 دولار للأونصة التي تمثل مستوى تصحيحي 23.6%، وتترقب الأسواق حاليا الحركة القادمة للذهب التي ستعتمد على العوامل الخارجية، وفي حال الهبوط يستهدف السعر المستوى 2700 دولار للأونصة مروراً بالمستوى 2720 دولار للأونصة، بينما اختراق المستوى 2750 دولار يدفع السعر إلى استهداف قمته السعرية الأخيرة عند 2790 دولار للأونصة.