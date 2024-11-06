شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات لوزير البترول مع رئيس شركة إنرجين العالمية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة لقاءاته التى يجريها مع كبريات شركات البترول العالمية على هامش مشاركته في مؤتمر"اديبك 2024"، حيث التقى مع ماثيوس ريجاس رئيس شركة انرجين العالمية، بحضور مهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وبحث الجانبان موقف الأعمال بمناطق عمل الشركة في مصر بمنطقة البحر المتوسط ومناطق شمال إدكو وشمال العامرية ومنطقة أبوقير وشمال شرق حابي، وتطرق اللقاء إلى موقف إتمام صفقة بيع أصول الشركة بقطاع البترول والغاز في مصر وإيطاليا وكرواتيا إلى Carlyle International Energy Partners والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2024.

ومن الجدير بالذكر أن شركة Carlyle International تتطلع إلى تأسيس شركة مستقلة رائدة للاستكشاف والإنتاج في منطقة البحر المتوسط، من خلال تكثيف عمليات التنمية والانتاج، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتسريع تنفيذ خطط إزالة الكربون الحالية.



