شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات لوزير البترول مع أمين عام منظمة (أوبك) والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وحضر اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك، وبحث الرؤى المشتركة فيما يتعلق بدور الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي في ظل التوجهات العالمية للتحول الطاقي، وأهمية التحول الطاقي العادل والتدريجي وفقاً للظروف الاقتصادية لكل دولة. كما تم بحث التعاون في مجال تبادل الخبرات فيما يتعلق بدراسات وتحليل أوضاع سوق البترول العالمي وتوقعات الأسعار.

وأشاد المهندس كريم بدوي بالدور المهم الذي تلعبه منظمة أوبك منذ نشأتها لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها، على الرغم من التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة.



