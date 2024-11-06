شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبيض بالأسواق 6 نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن اليوم في مصر 6 نوفمبر 2024، ويسجل سعر الكيلو 69 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة وفى مناطق يصل 70 جنيها.

ويسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 69 إلى 70 جنيها ويصل السعر النهائى للمستهلكين بين 82 جنيها إلى 84 جنيهاً وفق كل محافظة.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 85 و86 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليون، كما استقر سعر الكتكوت الابيض عمد 37 جنيها والكتكوت الساسو 17 جنيهاً.

واستقرت أسعار البيض الأبيض فى الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 165 جنيهًا والبلدي 150 جنيهًا و 170 جنيهًا للبيض الأحمر.



