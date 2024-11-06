شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الاستخدامات لتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاع البترول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يدعم الذكاء الاصطناعي جهود العمل المناخي والتحول الطاقي من خلال تطوير مواد جديدة لتقنيات الطاقة النظيفة، مثل تحسين موارد الطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز قدرات تخزين الطاقة، وتحسين توقعات المناخ والطقس بما يسهم في تخطيط أفضل للطاقة، وتسريع الابتكارات في مصادر الطاقة الخضراء، وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر ومعرض اديبك 2024.

وفى هذا الإطار أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية دعم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز المشهد الطاقي المتجدد والمساهمة في بناء عالم أكثر استدامة للأجيال القادمة كما أكد بدوي على أهمية الدمج بين الابتكار التكنولوجي والمسئولية البيئية لتحقيق مستقبل مستدام في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعرض المهندس كريم بدوى، أهم الاستخدامات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول المصري ومن أهمها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG التي توفر وصولاً سهلاً وسريعاً وملائماً إلى المعلومات الأساسية والبيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج في مصر، وكذلك البيانات الفنية المحدثة الخاصة بالمزايدات بمعايير عالمية، مما يسرع بعملية تقييم الفرص الاستثمارية وكذلك تقديم العروض.

وتتضمن أهم مستجدات أعمال وانشطة بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج على مدار أكثر من 4 سنوات منذ بدء تنفيذ المشروع مرورا بالانطلاق الفعلي لعمل البوابة في فبراير 2021.

1-تحويل كم هائل من البيانات الجيولوجية لمناطق البحث والاستكشاف إلى بيانات رقمية (حوالي 8 بيتابايت).

2- طرح 8 مزايدات عالمية جديدة للاستثمار في البحث والاستكشاف عبر البوابة.

3- اسناد 25 منطقة جديدة في هذا المجال باستثمارات حدها الأدنى أكثر من مليار دولار، قابلة للزيادة مع تحقيق اكتشافات تجارية.

4- 6 مشروعات مسح سيزمى لنحو 100 ألف كم2 .

5- طرح 61 فرصة استثمارية متنوعة للبحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز سواء بنظام المزايدة العالمية أو بنظام مستحدث لطرح الفرص الاستثمارية عبر البوابة في المناطق المفتوحة والمتاحة لتلقى العروض من المستثمرين والشركات خلال مدة زمنية معينة.

6- تنفيذ مبادرة هامة للتواصل مع الاستثمار الوطني وتحفيزه من خلال ورشة عمل للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين والتعرف على رؤيتهم للاستثمار في قطاع البترول سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات.

7- التعاون مع شركة شلمبرجير العالمية الشريك التكنولوجي والتي تعتزم بضخ استثمارات جديدة لتطوير البوابة تكنولوجيًا.