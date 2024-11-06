شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من السلع الاستهلاكية تتراجع لـ274 مليون دولار فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

سجل إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة 274 مليونا و268 ألف دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت 329 مليونا و64 ألف دولار خلال الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته 54 مليونا و796 ألف دولار.

وتظهر بيانات الجهاز، مجموعة السلع التي ساهمت في تراجع واردات السلع الاستهلاكية خلال الفترة المذكورة، وجاء على رأسها سيارات الركوب والتي تراجعت قيمتها لتصل إلى 170 مليونا و413 ألف دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 232 مليونا و686 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته 62 مليونا و273 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا واردات الأثاث والمقاعد والتي بلغت قيمتها نحو 8 ملايين و683 ألف دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 9 ملايين و230 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بتراجع بلغ 547 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات الغسالات والتي تراجعت إلى مليونى و308 آلاف دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل مليونى و478 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2023، بتراجع بلغ نحو 170 ألف دولار.