شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 5-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 5-11-2024، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) وحديد عز وأراسكوم كونستراكشون بي أل سي وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ومصر للفنادق، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) وحديد عز وأراسكوم كونستراكشون بي أل سي وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.6 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.57%، والعرب على 4.63%، واستحوذت المؤسسات على 21.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 31.9 مليون جنيه، 72.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.7 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 56.5 مليون جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 30793 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8116 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11315 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8692 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 15.25 ألف سهم، 125 ألف سهم، 1350 سهمًا، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وطوير الأصول عدد 1.5 مليون سهم، 6 ملايين سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات المصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 91 ألف سهم، 581.3 ألف سهم، 311.6 ألف سهم، على التوالي، وباع إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو عدد 350 سهمًا، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 273.9 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 311.6 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1.035 مليون سهم.

صفقات

أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بيع المساهم مصطفى أحمد علي مصطفى حامد عدد 285.6 ألف سهم بسعر 32.487 جنيه بقيمة إجمالية 9.3 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 15.035% إلى 9.322%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة ريكاب للاستثمارات المالية، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 38.1 ألف سهم بسعر 7.49 جنيه بقيمة إجمالية 285.6 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.985% إلى 5.017%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، شراء المساهم إيهاب خليل خليفة عدد 1000 سهم بسعر 6.29 جنيه بقيمة إجمالية 6290 جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.0206% إلى 5.0211%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أمان لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شراء المساهم علي أبو زيد محمد إبراهيم عدد 2.2 مليون سهم بسعر 0.883 جنيه بقيمة إجمالية 1.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 11.97% إلى 12.14%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة العربية للمحابس، شراء المساهم مازن بن محمد بن عبد الرحمن السعيد عدد 3.2 مليون سهم بسعر 2.573 جنيه بقيمة إجمالية 8.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.83% إلى 9.079%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء 75 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة عبر المحيطات للسياحة، إيرادات بلغت 27.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 8.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 222.96%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 13.2 مليون جنيه مقارنة مع 1.2 مليون جنيه بنسبة نمو 985.11%.

وحققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إيرادات بلغت 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 1.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 8.7 مليون جنيه مقارنة مع 24.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 64.7%.

اودن

أعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، عن موافقة مجلس الإدارة، على تأسيس صندوقي استثمار اودن للاستثمار في الأسهم المقيدة، وأدوات النقد برأسمال قدره 5 ملايين جنيه لكل سهم.