شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان إسلام نجيب: مشروع "بوابة الزمن" لإحياء الحضارة المصرية والترويج للسياحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إسلام نجيب، إن مشروعه "بوابة الزمن" الذي نشر تفاصيله عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي هدفه وفكرته قائمة على إبراز تاريخ الحضارة المصرية وعصورها المختلفة منذ عصر القديم والعصر اليوناني الروماني والعصر القبطي والعصر الإسلامي.

أضاف خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"؛ أن المشروع يقدم فكرة ورؤية جديدة لاستقطاب السائحين من مختلف دول العالم، ومن كافة الفئات، فمصر لديها أكثر من ثلث آثار العالم و10 أنواع وأنماط سياحية على رأسها السياحة الثقافية والأثرية، ومشروع بوابة الزمن فكرته تأتي لكي يعيش السائح العصور الزمنية المختلفة التي مرت بها مصر، بكافة عناصرها.

وأشار إسلام نجيب إلى أن "بوابة الزمن" يضم بناء منتجع مبنى في منطقة دهشور، على الطراز الفرعوني به أجنحة ملكية بأسماء ملوك الفراعنة، وفنادق وغرف، وكل وسائل الترفيه من حمام سباحة وألعاب الجولف وملاعب التنس وغيرها ولكن بطراز فرعوني بجانب الألعاب الترفيهية التي كانت متواجدة في العصر القديم، بجانب إنشاء متحف مفتوح يضم مجموعة من التماثيل والقطع الأثرية، وإحياء الحياة الفرعونية من عادات وتقاليد وصناعات وطقوس، وإحياء الصناعات المصرية القديمة من صناعة الأخشاب والزجاج وغيرها.

أوضح أن المشروع يضم كذلك إنشاء موقع تصوير مبنى على الطراز المصري القديم لتصوير الأعمال السينمائية المحلية والعالمية، وإنشاء مصرح للعروض الفنية والموسيقية عن العصر المصري القديم بشكل احترافي واستقطاب العروض الفنية العالمية على أرض مصر، كما يضم تصور المشروع إنشاء جامعة لتعليم علم المصريات، وبناء كمبوند سكني يضم قصور وفيلات وعقارات على الطراز المصري القديم.



وكشف الفنان إسلام نجيب أنه عمل على تصميم هذا المشروع على مدار 4 سنوات في إطار دعوة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للشباب بطرح الأفكار الجديدة، مشيرًا إلى أن فكرة مشروعه ستسهم بشكل كبير في الترويج للأماكن السياحية والأثرية في مصر، مما يزيد من عدد السائحين القادمين لمصر ويزيد من العملة الصعبة وتوفير فرص العمل.

والفنان إسلام نجيب، هو ممثل حاصل على بكالوريوس أكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، ومن أبزر الأعمال التي شارك فيها مسلسل عائلة الحاج نعمان، ومسلسل إلا أنا ويبقى الأثر، ومسلسل تحقيق، ومسلسل بابا المجال، ومسلسل الحلال، وفيلم ريكلام، وفيلم ريجاتا.