شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع شركة اينى خطة حفر آبار جديدة والتنمية بحقل ظهر لرفع معدلات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

بحث الجانبان موقف الإسراع في تنفيذ خطط التنمية والإنتاج لحقول واكتشافات الغاز والزيت الخام لتأمين الاحتياجات المحلية. واستعراض موقف البدء في البرنامج الاستكشافي للمناطق الجديدة التي تم اسنادها للشركة بالبحر المتوسط وبدء عمليات الحفر في أقرب وقت ممكن.



ومن جانبه تطرق جويدو بروسكو إلى موقف خطة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية والتأكيد على التزام الشركة بتوقيتات الإنتاج. واستعرض موقف تنمية اكتشافات نور والعمل مع شركة شيفرون لسرعة تنمية اكتشاف نرجس.

وأعرب عن التزام الشركة بخطة الاستكشاف والتنمية بمناطق بلاعيم والعمل على زيادة الإنتاج وتوفير جهازي حفر لاستكمال الأعمال بمناطق خليج السويس وسيناء.



كما بحث الجانبان خطة حفر آبار جديدة والتنمية في حقل ظهر للعمل علي رفع معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي..

وبحث الجانبان كذلك موقف تنمية الحقول التابعة للشركة بمنطقة شرق المتوسط لربط الغاز المنُتج من تلك الحقول بتسهيلات الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.

كما تم بحث موقف الهيكل التجاري لتنمية حقل كورونوس القبرصي المزمع تنميته مناصفة بين شركتي توتال وايني، وسبل ربط الحقل بالتسهيلات المصرية بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين القبرصي والمصري والشركات المشاركة في تنمية الحقل.

واستعرض الجانبان مستجدات التعاون والشراكة بين قطاع البترول وشركة إيني في محطة الإسالة بدمياط.

وتناول اللقاء الآليات الجديدة التي بدأت الوزارة في تطبيقها مؤخراً فيما يخص سداد مستحقات الشركاء ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استمرارية واستدامة السداد.