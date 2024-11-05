شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع شركة شل سرعة وضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا للإنتاج 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع سيدرك كريمرز- نائب الرئيس التنفيذي للغاز الطبيعي المسال بشركة شل. وحضر اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة وداليا الجابرى رئيسة شركة شل مصر وعزة شلباية مسئولة العلاقات المؤسسية بشركة شل مصر.

وتناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة شل في مصر بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الدلتا، وخطط الشركة المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف، وموقف المفاوضات بين الشركة وشركة إيجاس للحصول على منطقة استكشافية جديدة بالبحر المتوسط في إطار سعيها لزيادة معدلات الإنتاج.



كما بحث الجانبان سبل الإسراع من الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية ووضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج في 2024/2025. وكذلك الانتهاء من تقييم مناطق البحر الأحمر ووضع خطة الحفر بتلك المناطق.



وتناول اللقاء كذلك موقف تعاون الشركة مع الشركاء بشأن الإسراع بالبدء في الانتاج من منطقة هارمتان. وموقف الإسراع في تنمية الكشف غرب مينا وخوفو في شمال شرق العامرية.

ونجاح شركة شل في بدء الإنتاج من بئر (سيبيا) في ٣ أكتوبر ٢٠٢٤ ، ودخول بئرين آخرين بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا العميق. وأعرب كريمرز عن تطلعه للانتهاء من تنفيذ المرحلة العاشرة واستمرار تنمية المرحلة الحادية عشر من اتفاقية غرب الدلتا البحرية العميقة.



كما أكد سيدرك كريمرز على التزام الشركة الكامل بدعم مصر لاستجلاب المزيد من غازات منطقة شرق المتوسط لتسهيلات الإسالة المصرية لإعادة التصدير لأوروبا، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين حيث تعد الشركة أحد الشركاء في مصنع الاسالة بدمياط إلى جانب كونها مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط.