شكرا لقرائتكم خبر عن أكتوبر الجديدة تظهر جودة الحياة بمشروعاتها بإعلان يعرض بالمنتدى الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة، بأنه تم تصوير إعلانًا ترويجيًا سينمائيًا يعكس جودة الحياة فى مشروعات المدينة السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمنطقة غرب المطار.

حيث يبدأ الإعلان بمشاهد لفتاة صغيرة تستيقظ من نومها فى إحدى الوحدات السكنية الجديدة، لتتناول فطورها فى شرفة منزلها، حيث تطل على مناظر خلابة للمسطحات الخضراء والمبانى المتميزة بالألوان الجذابة التى تُضفى حيوية وجمالًا على المشهد.

وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن الإعلان ركّز على إظهار جودة الحياة المقدمة لقاطنى المدينة الجديدة مع اظهار التفاصيل المعمارية والعمرانية للمشروع، مثل مسارات الدراجات، وتراك الجرى، ومقاعد الجلوس، ومناطق الألعاب، إضافة إلى المبانى الخدمية من صيدليات، وأسواق تجارية، ومدارس، وملاعب، ووسائل مواصلات، بجانب نظافة الشوارع وتنوع المسطحات الخضراء التى تعزز جمال المكان.

ويُعرض هذا الإعلان حاليًا ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة، على شاشات الجناح المصرى، ومن الجدير بالذكر بأن المنتدى بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة، والمقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية فى القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وينعقد المنتدى تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، حيث تبرز القاهرة كعاصمة للتاريخ والعمران وكنموذج للتنمية المستدامة.

وأشار مراد إلى أن إنتاج هذا الفيديو يعكس إيمان جهاز المدينة بأهمية توضيح دور الدولة المصرية فى التنمية المستدامة، وتقديم وحدات سكنية تليق بالمواطنين، تحت شعار "سكن كل المصريين - جودة حياة لكل المصريين". وتأتى هذه الجهود فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لإبراز المدن الجديدة بأفضل صورة ممكنة وتحقيق آمال واحتياجات السكان.