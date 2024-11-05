شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث رئيس شيفرون مستجدات الأعمال الخاصة بتنمية حقل نرجس والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع كلاى نيف - رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج وحضر اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة.



وتناول اللقاء بحث موقف تقدم الأعمال بمناطق الامتياز التابعة للشركة وخططها لزيادة الإنتاج فى ضوء الحوافز التى تم الإعلان عنها مؤخراً من الوزارة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر للتشجيع على ضخ استثمارات جديدة للإسراع بعمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.



كما تناول اللقاء موقف المفاوضات بين شيفرون وإيجاس لحصول الشركة على منطقتى امتياز جديدتين.



ومن جانبه أشار المهندس كريم بدوى إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج. وكذلك المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي تم الإعلان عنها مؤخراً للبحث عن الغاز الطبيعى فى 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.



وبحث الجانبان مستجدات الأعمال الخاصة بتنمية حقل نرجس وسبل الإسراع بعمليات التنمية والانتاج. وكذلك موقف حفر البئر الاستكشافي بمنطقة شمال الضبعة بغرب المتوسط.



كما استعرض كلاي نيف خطة التطوير المحدثة لحقل أفروديت القبرصي وخارطة الطريق الخاصة بتنمية الحقل ووضعه على الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وأشاد المهندس كريم بدوي بالجهود التي تبذلها شركة شيفرون في دعم جهود قطاع البترول المصري لخفض البصمة الكربونية وخفض انبعاثات الميثان، في ضوء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال مؤتمر ومعرض إيجبس 2023 والتي تضمنت بناء القدرات وتبادل الخبرات لأفضل الممارسات الخاصة بمجال خفض الكربون وانبعاثات الميثان.