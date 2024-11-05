شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5-11-2024.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ومصر للفنادق، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) وحديد عز وأراسكوم كونستراكشون بي أل سي وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.6 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.57%، والعرب على 4.63%، واستحوذت المؤسسات على 21.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 31.9 مليون جنيه، 72.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.7 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 56.5 مليون جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 30793 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8116 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11315 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8692 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بسعر إغلاق 0.056 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.351 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.41%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 3.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.14%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.765 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.94%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 105.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.79%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.447 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.01%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 28.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.61%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 30.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بسعر إغلاق 0.427 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%.