شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى: 30 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يهدف التوسع في تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر، مؤكدة أنه في حال وجود فارق بسيط في التكلفة بين الإسكان الاخضر والعادى، سيتم التوسع بشكل كبير في مشروع الإسكان الاخضر بحيث يكون نهج الإسكان وذلك لتوفير الإطاقة ومواجهة تغير المناخ.

وأضافت مي عبد الحميد، خلال جلسة علي هامش المنتدي الحضري العالمى أن تكلفة تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر تصل لنحو 30 مليار جنيه، والصندوق يراعي كافة الملاحظات الخاصة بالبنك الدولى.

وأشارت إلي أنه من المقرر بدء تسليم أولي وحدات الإسكان الأخضر للمواطنين منتصف العام المقبل، ليكون أول نموذج إسكان أخضر تم تنفيذه داخل مصر.

ومن جانبها قالت الدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان، بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبنا، أن صندوق الإسكان الاجتماعي حصل علي عدد كبير من الشهادات الخاصة بعدد من المشروعات في مشروع الإسكان الاجتماعي والأخضر.











