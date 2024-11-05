شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«البحر الأحمر الدولية» توقع اتفاقية تمويل بـ280 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.