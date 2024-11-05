شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«البحر الأحمر الدولية» توقع اتفاقية تمويل بـ280 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية أن شركتها التابعة شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة قد وقعت اتفاقية تمويل وخدمات مصرفية مع البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاق تم على منح شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة تمويلاً وخدمات مصرفية إسلامية بمبلغ إجمالي قيمته 280 مليون ريال.
وأضافت أن الهدف من هذا التمويل: إصدار الضمانات التي قد تطلب في مشاريع الشركة القادمة (ضمان ابتدائي، ضمان مقابل الدفعة المقدمة، ضمان نهائي، ضمان تنفيذ الأعمال) بالإضافة إلى اعتمادات مستندية مؤجلة.
وأفادت بأن مدة التمويل من 05/11/2024 إلى 30/04/2025.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر: 280,000,000 ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ومن
الضامنين، وضمان الشركات: بمبلغ 142,800,000 ريال من: شركة البحر الأحمر العالمية مدعومة من قبل الشركاء / مجلس الإدارة، وضمان الشركات: بمبلغ 105,644,000 ريال من: ميم سين باء القابضة، شركة الشخص الواحد المدعومة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاق تم على منح شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة تمويلاً وخدمات مصرفية إسلامية بمبلغ إجمالي قيمته 280 مليون ريال.
وأضافت أن الهدف من هذا التمويل: إصدار الضمانات التي قد تطلب في مشاريع الشركة القادمة (ضمان ابتدائي، ضمان مقابل الدفعة المقدمة، ضمان نهائي، ضمان تنفيذ الأعمال) بالإضافة إلى اعتمادات مستندية مؤجلة.
وأفادت بأن مدة التمويل من 05/11/2024 إلى 30/04/2025.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر: 280,000,000 ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ومن
الضامنين، وضمان الشركات: بمبلغ 142,800,000 ريال من: شركة البحر الأحمر العالمية مدعومة من قبل الشركاء / مجلس الإدارة، وضمان الشركات: بمبلغ 105,644,000 ريال من: ميم سين باء القابضة، شركة الشخص الواحد المدعومة.